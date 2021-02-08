لبنان

باسيل يعدّ لتقديم دعوى هامة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2021 | 13:47
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 علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يعدّ العدة للبدء بحملة ادعاءات قانونية في الولايات المتحدة الاميركية بهدف رفع العقوبات عنه. 

واشارت المصادر الى ان هذه الخطوة التي كان يرغب باسيل بالقيام بها فور فرض العقوبات، تراجع عنها بعد نصائح من المقربين له في إنتظار الانتخابات الاميركية ومعرفة توجهات ادارة ترامب. 

وبما ان باسيل شعر ربما بأن رفع العقوبات عنه لن يكون تلقائيا في ادارة بايدن، بدأ التحضير جديا لرفع الدعاوى في الولايات المتحدة.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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