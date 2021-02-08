حملة "وتعاونوا" لبيت الزكاة مستمرة في طرابلس

أكد بيت الزكاة والخيرات في لبنان في بيان "استمراره في تنفيذ حملته "وتعاونوا"، لدعم الاسر اللبنانية الفقيرة في مدينة طرابلس، فبعد أن قام البيت بتوزيع 1250 حصة من الزيت والبطاطا في مركز الأنشطة، والتي شملت وسط المدينة، تابع حملته بتوزيع 500 حصة اضافية على أسر متعففة من التبانة والقبة والزاهرية وأبي سمراء في مجمع الأبرار الاجتماعي، وسيستمر في حملته ضمن الامكانات المتوافرة ليشمل أكثر الأحياء حاجة وفقرا".



واكد البيت "متابعة برامجه الخيرية من مساعدات نقدية ورعائية وصحية وغذائية رغم كل الصعوبات المختلفة، لكي يصل الخير إلى أكبر شريحة من الأسر المحتاجة في المدينة والتي تجاوزت نسبتها ال 65% من سكانها".



وشكر البيت "المحسنين في الداخل والجالية اللبنانية في استراليا على دعمها المتواصل لأهلها في لبنان عبر بيت الزكاة الاوسترالي".



كما ناشد البيت "أهل العطاء والمحسنيبن من الداخل والخارج وبخاصة في الكويت وقطر أن يكونوا شركاء في هذه الحملة، لأن اليوم يوم المسغبة، فلا تبخلوا على فقرائنا الذين ما عادوا يمكلون حتى قوت يومهم