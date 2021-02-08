لبنان

حادث سير مروع على طريق البقاع الغربي (صور)

Lebanon 24
08-02-2021 | 14:00
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع على طريق البقاع الغربي، وسط معلومات عن سقوط اصابات.
 
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حادث سير

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