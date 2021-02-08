لبنان

أيام العمل في المجلس الدستوري بفترة الاغلاق حتى 22 شباط الحالي

Lebanon 24
08-02-2021 | 14:07
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أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، في بيان انه :"نظرا لضرورة استمرار العمل في المجلس، ونظرا لوجود البلاد في حالة طوارئ وتمديد فترة الإقفال العام، يعلن:

1 - اقتصار العمل في فترة الإغلاق وحتى صباح 22/2/2021، على أيام الاثنين والأربعاء والخميس من الساعة التاسعة حتى الرابعة عشرة والنصف ويتقبل خلالها تصاريح السادة النواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى أن يؤمن الدوام موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم بهذا الخصوص.

2 - اقفال المجلس في باقي أيام الاغلاق.
وتجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في أي يوم إذا دعت الحاجة".
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