لبنان

العمل النقابي المستقل: لعدم تحميل الطبيب اي فروقات

Lebanon 24
08-02-2021 | 14:18
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طالب تجمع "العمل النقابي المستقل" في بيان، نقابة الاطباء التحرك و التدخل مع الوزارة والضمان وشركة التأمين ونقابة المستشفيات لعدم تحميل الطبيب أي فروقات واتخاذ قرار بفسخ التعاقد ومقاطعة المستشفيات التي تطلب المال لمعالجة الجسم الطبي.


ورأى التجمع ان "المطلوب من أعضاء المجلس عدم السماح باتخاذ قرار بدفع الفروقات من صناديق النقابة، التي طالما نادينا بعدم استباحتها بل بالعمل على حصول الأطباء على حقهم بالطبابة الشاملة بكرامة ودون منة من أحد، وواجب الدولة والمجتمع تأمين هذا الحق وحمايتهم فعلا وليس قولا، وأن لا يكتفي المسؤولون بالتشجيع الكلامي، وإلا فليأخذوا المرضى ويعالجوهم في قصورهم".

المصدر: الوكالة الوطنية
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