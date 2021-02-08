لبنان

رئيس بلدية أصيب بكورونا

Lebanon 24
08-02-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-791977-637483914944270899.jpg
Doc-P-791977-637483914944270899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خلية الأزمة في بلدية عزقي ـ الضنية عن إصابة رئيس البلدية عبد الكريم علي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبأنه التزم منزله بعد صدور نتيجة الفحص الذي أجراه، ودعا كل من خالطه إلى "التزام الحجر المنزلي واتخاذ الحيطة والحذر".
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون منقسمون إلى 3 فئات متقاربة تجاه لقاح كورونا
lebanon 24
08/02/2021 18:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم حزين.. "كورونا" في لبنان يسلب حياة 5 مهندسين!
lebanon 24
08/02/2021 18:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفيات "كورونا" في لبنان إلى ارتفاع.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
08/02/2021 18:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الوسط الرياضي اللبناني يفقد ضحيتين بسبب كورونا.. وسركيس يتعافى
lebanon 24
08/02/2021 18:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:16 | 2021-02-08
13:50 | 2021-02-08
09:57 | 2021-02-08
18:12 | 2021-02-08
18:00 | 2021-02-08
17:40 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website