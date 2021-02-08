رئيس بلدية أصيب بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية عزقي ـ الضنية عن إصابة رئيس البلدية عبد الكريم علي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبأنه التزم منزله بعد صدور نتيجة الفحص الذي أجراه، ودعا كل من خالطه إلى "التزام الحجر المنزلي واتخاذ الحيطة والحذر".

