بخاري عرض الاوضاع مع سفير روسيا

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة ، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة الى قضايا ذات الاهتمام المشترك.