لبنان

شريم تصدر قراراً يتعلق بتنظيم الأعمال الطارئة في وزارة المهجرين

Lebanon 24
08-02-2021 | 15:20
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أصدرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، غادة شريم، قراراً يتعلق بتنظيم الأعمال الطارئة في وزارة المهجرين خلال المرحلة الأولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الأثنين 8/2/2021 ولغاية صباح 22/2/2021.
تقرر ما يلي:
المادة الأولى: تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في وزارة  المهجرين، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين، وذلك ثلاثة ايام من كل اسبوع  وذلك ايام الاثنين، الاربعاء، الخميس، في الاسبوع الأول الممتد من 8/2/2021 ولغاية 12/2/2021 وأيام الاثنين، الثلاثاء، الخميس في الأسبوع الذي يليه.
المادة الثانية: تتم المراجعات عبر الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 366373/01 أو عبر البريد الالكتروني modbeirut@hotmail.com 
المادة الثالثة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
 
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