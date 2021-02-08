شريم تصدر قراراً يتعلق بتنظيم الأعمال الطارئة في وزارة المهجرين

أصدرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، غادة شريم، قراراً يتعلق بتنظيم الأعمال الطارئة في وزارة المهجرين خلال المرحلة الأولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الأثنين 8/2/2021 ولغاية صباح 22/2/2021.

تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تتابع الاعمال الطارئة التي تتصف بالضرورة القصوى في وزارة المهجرين، خلال المرحلة الاولى من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق الممتدة من صباح الاثنين 8/2/2021 ولغاية صباح الاثنين 22/2/2021 ذلك بنسبة حضور 20% من الموظفين، وذلك ثلاثة ايام من كل اسبوع وذلك ايام الاثنين، الاربعاء، الخميس، في الاسبوع الأول الممتد من 8/2/2021 ولغاية 12/2/2021 وأيام الاثنين، الثلاثاء، الخميس في الأسبوع الذي يليه.

المادة الثانية: تتم المراجعات عبر الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 366373/01 أو عبر البريد الالكتروني modbeirut@hotmail.com

المادة الثالثة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.