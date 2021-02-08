المتعاقدون في التعليم الأساسي يعتصمون في صور

نفذ المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في منطقة صور وقفة احتجاجية امام ثانوية صور الرسمية مطالبين بانصافهم

.





وقال مرتضى عبود باسم المعتصمين: "ان وقفتنا الاحتجاجيه اليوم كأسلوب حضاري للتعبير عن الرأي ورفع الصوت لدفع المظلوميه التي لحقت بنا في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي



".



وأضاف: "اليوم يدخل اضرابنا المفتوح شهره الثاني بنفس الزخم والثبات، لذلك نتوجه الى معالي وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب للعمل على اجتراح الحلول ووضع حد لما يجري بما يضمن انصافنا وطلابنا وانقاذا لما تبقى من العام الدراسي، باعتباره الاب الرسمي والتربوي والروحي لقضيتنا

".





كما تحدث حسين سعد فقدم شرحا عن الإتصالات واللقاءات التي يقوم بها ممثلون عن المتعاقدين مع وزارة التربية ومع النواب وجميع المسؤولين والفاعليات التربوية





