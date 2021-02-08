سقوط شاب من شرفة منزله في حيلان - زغرتا

سقط احد الشبان في منطقة حيلان - قضاء زغرتا من على شرفة أحد المنازل.

وقد توجهت فرق اسعاف من جهاز الطوارئ و الاغاثة الى المكان لأسعافه حيث تم نقله الى المستشفى.