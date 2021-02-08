لبنان

سقوط شاب من شرفة منزله في حيلان - زغرتا

Lebanon 24
08-02-2021 | 16:05
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سقط احد الشبان في منطقة حيلان - قضاء زغرتا من على شرفة أحد المنازل.
وقد توجهت فرق اسعاف من جهاز الطوارئ و الاغاثة الى المكان لأسعافه حيث تم نقله الى المستشفى.
 
 
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