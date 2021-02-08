لبنان

جهاز الاعلام في "الكتائب": حملة النيل من سمعة الكتائب ورئيسها ستنتهي الى الفشل

Lebanon 24
08-02-2021 | 16:04
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صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: "تقوم بعض الجهات المخابراتية بحملة مبرمجة للنيل من سمعة حزب الكتائب ورئيسه سامي الجميّل عبر نشر اخبار مدسوسة تلامس الهذيان. ان مفبركي هذه الأخبار وبعدما عجزوا عن المس بنزاهة رئيس الكتائب ونظافة كفه يقودون اليوم حملة تشويه للحقائق تهدف للنيل من مسيرته المشهود لها في مناهضة الفساد والفاسدين والوقوف في وجه الصفقات وعاقديها الى اي جهة انتموا.
 
ويعتبر جهاز الاعلام ان الهدف من هذه الأخبار هو النيل من التعاطف الكبير الذي حصده الحزب نتيجة نضاله في الساحات وعلى المنابر على حد سواء وهي كسابقاتها ستنتهي بالفشل".
 
من جهة أخرى، صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: "طالعنا موقع "ليبانون فايلز" بخبر اجتماع بين نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.ان حزب الكتائب ينفي الخبر جملة وتفصيلاً ويعتبر أن الموقع المذكور قد وقع  في فخ خبر مفبرك يهدف الى زرع الشك في تموضع حزب الكتائب وموقفه المعارض للسلطة".
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