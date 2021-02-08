اليكم توصيات اجتماع لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهّب في السجون

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:بتاريخ اليوم 8-2-2021، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية – المشكّلة بمبادرة من وزير الدّاخلية والبلديّات العميد محمّد فهمي-في قاعة الشّرف بثكنة المقرّ العامّ، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدّة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون. حضره كل من:رئيس اللجنة والمكلّف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثّلين عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثّل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف، ممّثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدّم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن قيادة الجيش الرائد ميلاد فرح، ممثلين عن: وزارة الصحة العامة، اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، منظّمة الصحة الدولية، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، نقابة الممرضات، نقابة المحامين في طرابلس، ممثّل عن المديرية العامة للأمن العام، وأقرّت التوصيات التّالية:1- تفعيل سبل التعاون والتنسيق مع الجمعيات التى تعنى بالسجون من اجل مكافحة جائحة كورونا، والاتفاق على عقد إجتماع موسّع مع تلك الجمعيات بغية توحيد الجهود في هذا الإطار.2- شكر وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها تقديم هبة من المواد الاستهلاكية لصالح سجن رومية.3- الإسراع في إجراء دراسة لاقتراح قانون يهدف إلى:· تشريع إجراء المحاكمات عن بعد video conference .· توسيع الصلاحيات المكانية للمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي لتشمل كل المحافظات، بهدف تسريع المحاكمات.4- التنويه بعمل آمري السجون ورؤساء القطعات الإقليمية لكيفية التعاطي مع النزلاء في مكافحة كورونا وذلك بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.5- متابعة مواكبة جميع الإجراءات المتخذة سابقاً.وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.وتقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.