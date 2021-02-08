جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)

بحزن وأسى شيع لبنان اليوم الراحل النائب جان عبيد، حيث أقيمت اقيمت الصلاة لراحة نفسه في كنيسة مار يوحنا المعمدان في بلدته علما في قضاء زغرتا، بمشاركة النائب جورج عطاالله ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب علي درويش ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي وكتلة "الوسط المستقل"، النائب زياد حواط، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وأفراد العائلة.

وكان جثمان الراحل وصل الى بلدة علما حيث استقبله الاهالي بنثر الورود والارز واطلاق المفرقعات حيث وصل الى الكنيسة وترأس الصلاة لراحة نفسه راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بمعاونة لفيف من الكهنة.وبعد الانجيل، القى المطران سويف كلمة تأبينية استهلها بتعزية العائلة، وبلدة علما وزغرتا وطرابلس والوطن بإسم البطريرك الراعي. ونقل الى الجميع "تضامن البطريرك معهم في هذا الظرف الاليم والمصاب الكبير".واكد المطران سويف "التضامن بالصلاة مع العائلة ومع كل العالم ليبعد شر هذا الوباء عن الجميع". وتحدث عن جان عبيد "الانسان المميز، والوجه المشرق، والسياسي المحنك، الذي خدم الوطن في مختلف مراحل حياته".وختم مقدما التعازي بالراحل الى "جميع من احبه، لا سيما عائلته، وابناء بلدته، واهل طرابلس والشمال".