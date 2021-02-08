لبنان

عثمان يستقبل السفيرين المصري و الألماني

Lebanon 24
08-02-2021 | 17:21
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل عثمان السفير الألماني في لبنان
المصدر: الوكالة الوطنية
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معلومات الـLBCI: القاضية غادة عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم
lebanon 24
08/02/2021 18:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عماد عثمان

ياسر علوي

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