عثمان يستقبل السفيرين المصري و الألماني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.





كما استقبل عثمان السفير الألماني في لبنان