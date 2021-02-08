توقيف أشخاص في منطقة زغرين – الهرمل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 / 2 / 2021، وبعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعرض للمارة وسلبهم سياراتهم عند مفترق زغرين – الهرمل، توجهت على الفور قوة من الجيش إلى المنطقة حيث أوقفتْ كلًا من (ع.ن.) و(م.ن.) و(م.م.ن) و(ف.ن.)، الذين يؤلفون عصابة سلب سيارات وسرقتها، بالإضافة إلى إقدام المدعو (م.ن.) على إطلاق النار من سلاح حربي في وقت سابق وخطْف مواطن في منطقة الهرمل. وتمّ ضبط سيارة وسلاح حربي مع ذخيرته.سلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.