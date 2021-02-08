18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
توقيف أشخاص في منطقة زغرين – الهرمل
Lebanon 24
08-02-2021
|
17:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 8 / 2 / 2021، وبعد توافر معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعرض للمارة وسلبهم سياراتهم عند مفترق زغرين – الهرمل، توجهت على الفور قوة من الجيش إلى المنطقة حيث أوقفتْ كلًا من (ع.ن.) و(م.ن.) و(م.م.ن) و(ف.ن.)، الذين يؤلفون عصابة سلب سيارات وسرقتها، بالإضافة إلى إقدام المدعو (م.ن.) على إطلاق النار من سلاح حربي في وقت سابق وخطْف مواطن في منطقة الهرمل. وتمّ ضبط سيارة وسلاح حربي مع ذخيرته.
سلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
تابع
الأكثر قراءة
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
00:57 | 2021-02-08
08/02/2021 12:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
22:41 | 2021-02-07
07/02/2021 10:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيطل في هذا الموعد
Lebanon 24
نصرالله سيطل في هذا الموعد
09:05 | 2021-02-08
08/02/2021 09:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل عادت كارين رزق الله لفادي شربل؟
Lebanon 24
هل عادت كارين رزق الله لفادي شربل؟
12:00 | 2021-02-08
08/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع ارتفاع بالدولار.. هكذا افتتح في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع ارتفاع بالدولار.. هكذا افتتح في السوق الموازية
09:33 | 2021-02-08
08/02/2021 09:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:57 | 2021-02-08
كلمات في رثاء جان عبيد
21:01 | 2021-02-08
ميقاتي: سنتفقد جان عبيد الكريم بأخلاقه وعطائه
20:57 | 2021-02-08
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
20:18 | 2021-02-08
في الجنوب.. توقيف سوريين يسرقان كابلات كهربائية وبحوزتهما سلاح
19:45 | 2021-02-08
"الديمقراطي": مستشفى الشحار الغربي في قبرشمون سيعتمد كمركز للتلقيح
19:40 | 2021-02-08
إلى اللبنانيين.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل عن بُعد في لبنان أو في أوروبا!
فيديو
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
Lebanon 24
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
17:16 | 2021-02-08
08/02/2021 21:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 21:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 21:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact