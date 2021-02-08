"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم ".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل

نفى نائب رئيس الكتائب الدكتور سليم الصايغ أن يكون قد اجتمع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.وغرّد الصايغ عبر تويتر فكتب: "أنا لم اجتمع مع الوزير باسيل وان اجتمعت لأعلنت ذلك على الملأ". انتهى زمن التشويش على شرفاء هذا الوطن وحرق الكرامات من اجل فتات سلطة على فتات وطن!"وختم تغريدته بالقول: "يا اولاد الافاعي، ادخلوا الى حجوركم قبل ان يأتي عليكم طوفان الحقيقة!".