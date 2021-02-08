لبنان

"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم ".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:00
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نفى نائب رئيس الكتائب الدكتور سليم الصايغ أن يكون قد اجتمع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. 

وغرّد الصايغ عبر تويتر فكتب: "أنا لم اجتمع مع الوزير باسيل وان اجتمعت لأعلنت ذلك على الملأ". انتهى زمن التشويش على شرفاء هذا الوطن وحرق الكرامات من اجل فتات سلطة على فتات وطن!"

وختم تغريدته بالقول: "يا اولاد الافاعي، ادخلوا الى حجوركم قبل ان يأتي عليكم طوفان الحقيقة!".
 
 
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