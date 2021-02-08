"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم ".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل

أنا لم اجتمع مع الوزير باسيل وان اجتمعت لأعلنت ذلك على الملأ!
انتهى زمن التشويش على شرفاء هذا الوطن وحرق الكرامات من اجل فتات سلطة على فتات وطن!
يا اولاد الافاعي، ادخلوا الى حجوركم قبل ان يأتي عليكم طوفان الحقيقة! pic.twitter.com/LJBsdDLQgU
— Selim el Sayegh (@selimelsayegh) February 8, 2021
أنا لم اجتمع مع الوزير باسيل وان اجتمعت لأعلنت ذلك على الملأ!
انتهى زمن التشويش على شرفاء هذا الوطن وحرق الكرامات من اجل فتات سلطة على فتات وطن!
يا اولاد الافاعي، ادخلوا الى حجوركم قبل ان يأتي عليكم طوفان الحقيقة! pic.twitter.com/LJBsdDLQgU