لبنان

اعتصام للأساتذة المتعاقدين في الهرمل: إضرابنا يعبر عن وجع وحرقة

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:30
A-
A+
Doc-P-792039-637484060310239208.jpg
Doc-P-792039-637484060310239208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ الأساتذة المتعاقدون في مدينة الهرمل، بمشاركة أساتذة من مختلف المناطق، إعتصاماً أمام مبنى السرايا الحكومية، طالبوا فيه المدير العام للتربية والتعليم العالي فادي يرق ب"إصدار كتاب يلزم المديرين تعويض كامل ساعات العقد بعد مرور أكثر من شهر على الدخول في الإضراب". ورفعوا لافتات دعوا فيها الى "عدم المس بحقوقنا بعد اليوم ولن نكون مكسر عصا ووزارة التربية ملزمة بتحقيق مطالبنا".

وأكد المعتصمون تبنيهم لـ"إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من قبل كتلة الوفاء للمقاومة ونصر على ذلك حتى إدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب"، مطالبين ب"فتح باب الحوار مجددا مع الوزارة لأن الكل مسؤول والقضية لا تحتمل التسويف والمماطلة في هذه الظروف الإقتصادية والأمنية والصحية الصعبة".

ولفت الأساتذة الى أن إضرابهم "ليس غاية أو هواية، إنما يعبر عن وجع وحرقة لما آلت إليه ألامور"، مؤكدين "الإستمرار في الإضراب حتى صدور آلية تنصفنا"، شاكرين "كل من ساهم ويسهم في مساندتنا حتى نيل مطالبنا".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2021-02-08
21:01 | 2021-02-08
20:57 | 2021-02-08
20:18 | 2021-02-08
19:45 | 2021-02-08
19:40 | 2021-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website