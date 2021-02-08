اعتصام للأساتذة المتعاقدين في الهرمل: إضرابنا يعبر عن وجع وحرقة

نفذ الأساتذة المتعاقدون في مدينة الهرمل، بمشاركة أساتذة من مختلف المناطق، إعتصاماً أمام مبنى السرايا الحكومية، طالبوا فيه المدير العام للتربية والتعليم العالي فادي يرق ب"إصدار كتاب يلزم المديرين تعويض كامل ساعات العقد بعد مرور أكثر من شهر على الدخول في الإضراب". ورفعوا لافتات دعوا فيها الى "عدم المس بحقوقنا بعد اليوم ولن نكون مكسر عصا ووزارة التربية ملزمة بتحقيق مطالبنا".



وأكد المعتصمون تبنيهم لـ"إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من قبل كتلة الوفاء للمقاومة ونصر على ذلك حتى إدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب"، مطالبين ب"فتح باب الحوار مجددا مع الوزارة لأن الكل مسؤول والقضية لا تحتمل التسويف والمماطلة في هذه الظروف الإقتصادية والأمنية والصحية الصعبة".



ولفت الأساتذة الى أن إضرابهم "ليس غاية أو هواية، إنما يعبر عن وجع وحرقة لما آلت إليه ألامور"، مؤكدين "الإستمرار في الإضراب حتى صدور آلية تنصفنا"، شاكرين "كل من ساهم ويسهم في مساندتنا حتى نيل مطالبنا".