"كورونا" يضربُ أجراء هيئة "أوجيرو".. وكريدية يرفع الصوت

كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنّ نسبة الإصابة بـ"كورونا" ضمن أجراء الهيئة قد تجاوزت الـ8%، وهي ضعف المعدل الوطني.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كريدية: "نسبة الإصابة بكورونا ضمن أجراء أوجيرو قد تجاوزت الـ8% وهي ضعف المعدل الوطني. أجراء أوجيرو الذين لم يشملهم أي إقفال ودأبوا على العمل خدمةً للوطن وللمواطن يجب إدراجهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح".