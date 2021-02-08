لبنان

"كورونا" يضربُ أجراء هيئة "أوجيرو".. وكريدية يرفع الصوت

Lebanon 24
08-02-2021 | 18:35
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كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنّ نسبة الإصابة بـ"كورونا" ضمن أجراء الهيئة قد تجاوزت الـ8%، وهي ضعف المعدل الوطني.

 

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كريدية: "نسبة الإصابة بكورونا ضمن أجراء أوجيرو قد تجاوزت الـ8% وهي ضعف المعدل الوطني. أجراء أوجيرو الذين لم يشملهم أي إقفال ودأبوا على العمل خدمةً للوطن وللمواطن يجب إدراجهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح".

 

 

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