"كورونا" يضربُ أجراء هيئة "أوجيرو".. وكريدية يرفع الصوت

كشف مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية أنّ نسبة الإصابة بـ"كورونا" ضمن أجراء الهيئة قد تجاوزت الـ8%، وهي ضعف المعدل الوطني.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كريدية: "نسبة الإصابة بكورونا ضمن أجراء أوجيرو قد تجاوزت الـ8% وهي ضعف المعدل الوطني. أجراء أوجيرو الذين لم يشملهم أي إقفال ودأبوا على العمل خدمةً للوطن وللمواطن يجب إدراجهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح".
نسبة الإصابة ب #كورونا ضمن أجراء #أوجيرو قد تجاوزت ال ٨٪ وهي ضعف المعدل الوطني.. أجراء أوجيرو الذين لم يشملهم أي إقفال ودأبوا على العمل خدمةً للوطن وللمواطن يجب إدراجهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح.. #التصدي_لكورونا_مسؤوليتنا_جميعاً
— Imad Kreidieh (@ikreidieh) February 8, 2021
نسبة الإصابة ب #كورونا ضمن أجراء #أوجيرو قد تجاوزت ال ٨٪ وهي ضعف المعدل الوطني.. أجراء أوجيرو الذين لم يشملهم أي إقفال ودأبوا على العمل خدمةً للوطن وللمواطن يجب إدراجهم ضمن الفئات صاحبة الأولوية في تلقي اللقاح.. #التصدي_لكورونا_مسؤوليتنا_جميعاً