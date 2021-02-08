عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. والوفيات إلى تزايد!

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2063 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 321980 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2058 ضمن المقيمين و 5 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 211876، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 3677، إذ تمّ تسجيل 611 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".