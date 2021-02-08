إشكال يهزّ عاصون.. والسبب "نزاع على إرث"

شهدت بلدة عاصون - الضنية اشكالاً على خلفية نزاع على إرث بين عددٍ من الأشخاص، تطور الى اطلاق نار أدّى الى اصابة "م.ح." بقدمه ونقل على الاثر الى "مركز العائلة الطبي" في زغرتا لتلقي العلاج.



وحضرت القوى الامنية الى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادثة، وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.