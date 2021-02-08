لبنان

"الديمقراطي": مستشفى الشحار الغربي في قبرشمون سيعتمد كمركز للتلقيح

Lebanon 24
08-02-2021 | 19:45
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أعلنت دائرة الغرب في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أنه "وبعد اتصالات عدة قامت بها قيادة الحزب مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن والمعنيين في الوزارة، تبلغنا اليوم قرار الوزارة باعتماد مستشفى الشحار الغربي في قبرشمون كمركز للتلقيح، إضافة إلى مستشفى الإيمان في عاليه المعتمدة سابقا، وذلك تسهيلا لأبناء قضاء عاليه وللتخفيف من الزحمة التي قد تشهدها مراكز التلقيح في الفترة المقبلة".
 
 
 
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