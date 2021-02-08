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لبنان
في الجنوب.. توقيف سوريين يسرقان كابلات كهربائية وبحوزتهما سلاح
Lebanon 24
08-02-2021
|
20:18
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تمّ إلقاء القبض على أثنين من التابعية السورية، كانا يقومان بعمليات سرقة كابلات كهربائية في منطقة قناريت بنعفول - الزهراني والعاقبية.
وقد"تمّ العثور بحوزتهما على سلاح وخنجر"، وقد جرى تسليمهما إلى مكتب استخبارات الجيش.
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