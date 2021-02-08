لبنان

في الجنوب.. توقيف سوريين يسرقان كابلات كهربائية وبحوزتهما سلاح

Lebanon 24
08-02-2021 | 20:18
A-
A+
Doc-P-792074-637484125131190669.jpg
Doc-P-792074-637484125131190669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ إلقاء القبض على أثنين من التابعية السورية، كانا يقومان بعمليات سرقة كابلات كهربائية في منطقة قناريت بنعفول - الزهراني والعاقبية. 
وقد"تمّ العثور بحوزتهما على سلاح وخنجر"، وقد جرى تسليمهما إلى مكتب استخبارات الجيش. 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي في لبنان بكورونا
lebanon 24
09/02/2021 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق مؤسسة لبنان الجنوبي عقمت دائرة مياه صور في صيدا
lebanon 24
09/02/2021 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران اسرائيلي على علوّ منخفض جدا فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب
lebanon 24
09/02/2021 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق على علو متوسط في اجواء صيدا وشرقها والجنوب اللبناني
lebanon 24
09/02/2021 03:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنوب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2021-02-08
01:10 | 2021-02-09
00:42 | 2021-02-09
00:30 | 2021-02-09
00:12 | 2021-02-09
00:02 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website