في الجنوب.. توقيف سوريين يسرقان كابلات كهربائية وبحوزتهما سلاح

تمّ إلقاء القبض على أثنين من التابعية السورية، كانا يقومان بعمليات سرقة كابلات كهربائية في منطقة قناريت بنعفول - الزهراني والعاقبية.

وقد"تمّ العثور بحوزتهما على سلاح وخنجر"، وقد جرى تسليمهما إلى مكتب استخبارات الجيش.