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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
08-02-2021
|
20:57
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
نص التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 638 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 939 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 54
- حالات وفاة: 0".
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