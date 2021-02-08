سرقة وإطلاق نار في الميناء.. هذا ما حصل

تعرض أحد الاشخاص لاصابة بقدمه اثناء محاولة سرقة دراجة نارية من قبل أشخاص ملثمين في مدينة الميناء - طرابلس.

وفي التفاصيل، فقد حاول شخصان سرقة دراجة نارية من أمام أحد المباني في مدينة الميناء شارع بور سعيد بالقرب من ازهار برادايس. وفي تلك الأثناء، لاحظ ناطور المبنى من التبعية السورية وجود السارقين، الأمر الذي دفع بأحدهما إلى اطلاق النار في الأرض لإرهاب الناطور، الأمر الذي أدى إلى اصابة الأخير بطلق ناري في قدمه، في حين لاذ السارقان بالفرار.

وفيما أفيد لاحقاً أن إصابة الناطور جاءت طفيفة، حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.