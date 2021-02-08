وفاة مواطن جراء حادث صدم على طريق عام طاريا

توفي المواطن "م. ح. ح" في العقد الرابع من العمر، إثر حادث صدم تعرض له على طريق عام بلدة طاريا، وقد نقلت جثته إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.





وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.