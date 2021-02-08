لبنان

توتر في أكروم - عكّار.. الجيش يشتبك مع عصابة سرقة سيارات!

Lebanon 24
08-02-2021 | 22:05
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علم "لبنان24" أنّ اشتباكات اندلعت، مساء اليوم، بين عناصر من الجيش وعصابة سرقة سيارات في منطقة أكروم - عكّار.

وفي التفاصيل، فإنّ العصابة حاولت تهريب سيارة إلى داخل الأراضي السورية عبر المعابر الغير شرعية في منطقة اكروم الفاصلة بين الحدود اللبنانية السورية، وفي تلك الأثناء وقعت اشتباكات مُسلّحة بين الجيش وعناصر العصابة.

وبحسب المعلومات، فقد حضرت دورية مؤللة من الجيش إلى المنطقة وضربت طوقاً أمنياً، وأشارت المصادر إلى أن العناصر العسكرية تمكنت من مصادرة السيارة التي جرت محاولة تهريبها، كما ضبطت سيارة أخرى من نوع "رابيد" وذلك لتسهيل عمليات السرقة. 

 
ووفقاً للمصادر، فإنّ الجيش تمكّن أيضاً من توقيف أحد المطلوبين وقد أحيل إلى القضاء المختص.
 
 
 
 

 

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