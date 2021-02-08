الجيش: زورق حربي للعدو الاسرائيلي خرق المياه الاقليمية في رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار".وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".