مخاوف الراعي من الأجندة الإيرانية تدفعه للمطالبة بمؤتمر دولي

كشفت مصادر مسيحية قريبة من بكركي أن "دعوة البطريرك بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، فرضته المخاوف في ظل محاولات الأجندة الإيرانية وضع اليد على البلد، وهو ما يظهر بوضوح من خلال عرقلة تأليف الحكومة، وعدم الأخذ بنصائح البطريرك لإخراج البلد من أزمته، والعمل تالياً على تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على الإنقاذ".وتوقّعت المصادر عبر "السياسية" الكويتية أن "تتفاعل الدعوة البطريركية داخلياً وخارجياً، في ظل الاهتمام الفرنسي- الأميركي بتطورات الأوضاع اللبنانية، توازياً مع دعم فاتيكاني لجهود البطريرك الراعي لإخراج لبنان من مأزقه".