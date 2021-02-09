لبنان

قطر تفعّل تحركاتها في لبنان أملاً في "اتفاق دوحة 2"

Lebanon 24
09-02-2021 | 00:42
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رأت دوائر سياسية أن "زيارة وزير خارجية قطر لا تبدو بريئة من حيث توقيتها وخصوصا أن أجندتها لم تتضمن أي إشارة إلى لقاء مع الحريري".
ولا تستبعد هذه الدوائر أن "يكون التحرك القطري يرمي إلى مناكفة القاهرة ومحاولة قطع الطريق أمام إمكانية أن يكون لها أي دور مستقبلي هناك".
وقالت عبر "العرب" إن الدوحة تحاول بالواضح تفعيل دورها انطلاقا من بعبدا، وهي تملك من المؤهلات التي يمكن أن تراهن عليها في سياق تثبيت دور لها في لبنان وفي مقدمتها قدرتها على توفير دعم مالي لهذا البلد الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية متفاقمة.
المصدر: العرب اللندنية
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