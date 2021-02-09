توقّعات بزيادة الضغوطات على "حزب الله"

توقّعت أوساط معارضة عبر "السياسة" الكويتية أن "تتصاعد ترددات اغتيال سليم داخلياً وخارجياً، ما سيزيد من حجم الضغوطات على "حزب الله" المتهم الأساسي في الجريمة، في ظل دخول ألماني على خط التحقيقات".