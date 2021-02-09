لبنان

توقّعات بزيادة الضغوطات على "حزب الله"

Lebanon 24
09-02-2021 | 01:10
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توقّعت أوساط معارضة عبر "السياسة" الكويتية أن "تتصاعد ترددات اغتيال سليم داخلياً وخارجياً، ما سيزيد من حجم الضغوطات على "حزب الله" المتهم الأساسي في الجريمة، في ظل دخول ألماني على خط التحقيقات".
المصدر: السياسة الكويتية
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