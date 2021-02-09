لتجاوز العاصفة

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Lebanon 24
09-02-2021 | 04:29
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يتجنب زعيم سياسي الإقدام على أي مواقف لها صلة بالتطورات الأخيرة لحسابات الوضع في منطقته وحساسيته، وعلى مستوى البلد عموما
 
المصدر: النهار
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