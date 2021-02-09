خدعة آخر لحظة

أجرى رئيس حزب تعديلات مفاجئة في اللحظة الأخيرة على تركيبة وفد لزيارة مرجع غير سياسي وهو ما ترك استياء لدى المرجع بسبب تخفيض التمثيل الحزبي، بحسب ما ورد في صحيفة "النهار".