لبنان

خدعة آخر لحظة

Lebanon 24
09-02-2021 | 08:24
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 أجرى رئيس حزب تعديلات مفاجئة في اللحظة الأخيرة على تركيبة وفد لزيارة مرجع غير سياسي وهو ما ترك استياء لدى المرجع بسبب تخفيض التمثيل الحزبي، بحسب ما ورد في صحيفة "النهار".
 
المصدر: النهار
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