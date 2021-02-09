لبنان

مشاركة من دون خوف

Lebanon 24
09-02-2021 | 04:38
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اصر نائب وزعيم شعبي على النزول إلى الشارع ومشاركة محتجين على قرار الاقفال العام وعدم استثنائهم بفتح البلد بشكل متدرج على الرغم من تلقيه نصائح وتنبيهات من بعض المقربين إليه بعدم النزول الى الشارع بعد الحملة التي طاولته
 
المصدر: النهار
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أسامة سعد

صيدا

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