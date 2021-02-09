إرباك بعد الإغتيال

أربك دخول دولة أوروبية على خط اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم حزباً بارزاً، باعتبارها كانت في محطات كثيرة صلة الوصل لهذا الحزب في أمور استراتيجية وميدانية مع أكثر من دولة غربية