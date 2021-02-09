دخولها على الخط احدث ارباكا

قالت "النهار" إن دخول دولة أوروبية على خط اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم أربك حزباً بارزاً، باعتبارها كانت في محطات كثيرة صلة الوصل لهذا الحزب في أمور استراتيجية وميدانية مع أكثر من دولة غربية.