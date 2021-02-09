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لبنان
"الزبالة" راجعة
Lebanon 24
09-02-2021
|
08:23
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ذكرت "مداء الوطن" أن الشركات المتعهدة لجمع وطمر النفايات تتحضّر لجولة جديدة من التوقف عن العمل، في إطار محاولة للضغط على الدولة لتعديل عقودها ومستحقاتها على أساس سعر الصرف في السوق.
المصدر:
نداء الوطن
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