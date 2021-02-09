لبنان

تسجيل في الاسر الاكثر فقراً...

Lebanon 24
09-02-2021 | 04:47
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عمّم تيار سياسي بارز على مناصريه بالتسجيل في برنامج الأسر الأكثر فقراً، وذلك بهدف فرض توزيع المساعدات على أساس نسب مئوية على المناطق والطوائف، بدل توزيعها على أساس معايير اجتماعية بحتة.
المصدر: نداء الوطن
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