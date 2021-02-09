تسجيل في الاسر الاكثر فقراً...

عمّم تيار سياسي بارز على مناصريه بالتسجيل في برنامج الأسر الأكثر فقراً، وذلك بهدف فرض توزيع المساعدات على أساس نسب مئوية على المناطق والطوائف، بدل توزيعها على أساس معايير اجتماعية بحتة.

