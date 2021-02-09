لبنان

باسيل يزور بكركي اذا...

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:12
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نقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر نيابي في التيار الوطني الحر، إن هدف الزيارة وفد "التيار" للبطريرك الماروني بشارة الراعي  امس هو الاطلاع على وجهة نظر البطريرك من قرب في موضوع تشكيل الحكومة، وحديثه عن مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، ووضعه في أجواء موقف "التيار" من الموضوعين، مضيفاً أنه "في حال كان هناك تقارب في الآراء، يرجح أن يكون هناك لقاء آخر مع الراعي، يحضره هذه المرة رئيس (التيار الوطني الحر)، جبران باسيل".

 

وأكد المصدر أن "التيار الوطني الحر" لا يرى "حتى اللحظة، حاجة إلى تدويل الأزمة، إذ يمكن أن تُحل الأمور، وتُشكل الحكومة، إذا تنازل الرئيس المكلف قليلاً"، مضيفاً أن "الحريري يسير بمعايير معينة مع الأطراف كافة، وعندما يصل الأمر إلى الوزراء المسيحيين يعتمد معايير أخرى".

المصدر: الشرق الاوسط
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