لبنان

مصدر نيابي: ليسقطوا الحريري اذا كانوا لا يريدونه

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:13
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قال مصدر نيابي في "تيار المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري قام بما على الرئيس المكلف أن يقوم به وفق الدستور، فقدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التي تضمنت 4 وزراء من اللائحة المقدمة من عون نفسه، مع إمكانية التعديل.

 

وأضاف، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الحريري "ينتظر رد عون، فإذا كان لديه أي استفسارات أو أمور ليناقشها في هذا الصدد، فليخبر الرئيس المكلف، وعندها يتم اللقاء".

 

وفي حين يستغرب المصدر استمرار النهج نفسه من قبل معطلي تشكيل الحكومة، يقول: "إذا كانوا لا يريدون الحريري، فليسقطوه عبر عدم إعطاء الحكومة الثقة، فلبنان لم يعد يملك ترف الوقت، وإذا كان لدى رئيس الجمهورية أي ملاحظات، فليتواصل مع رئيس الحكومة المكلف لمناقشتها".

المصدر: الشرق الاوسط
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