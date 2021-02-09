لبنان

فرنسا لا تشجع هدا الطرح

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:19
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كتبت" الديار": اكدت اوساط سياسية بارزة عدم وجود حماسة فرنسية للتجاوب مع طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي "تدويل الملف اللبناني"، من خلال عقد مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة.

 

وعلم في هذا السياق، ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ابلغ شخصيات مقربة من بكركي ان باريس لا تشجع على المضي بهذا الطرح ولا نية لها بدعمه لان ظروفه غير ناضجة وسيؤدي الى زيادة التعقيدات على الساحة اللبنانية بدل حلحلة الامور، وتفضل الادارة الفرنسية في هذه الاونة تعزيز الاتصالات مع واشنطن على نحو ثنائي في محاولة لاحداث اختراق في الجدار، تحت "سقف" المبادرة الفرنسية.

المصدر: الديار
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