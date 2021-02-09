لبنان

الراعي: "يقول شو بدو ونحنا بنعمل"

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:23
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كتبت جويل بو يونس في "الديار" ان البطريرك الماروني توجه لوفد التيار الوطني الحر الذي زاره امس بالقول: ال 2 (اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف) "معندين"، لكنني استطيع ان اكون وسيطا.

 

وتابع: "نحن مستعدون للقيام بما يطلبه الرئيس عون، خللي يقول شو بدو ونحنا بنعمل" وانا "بقدر مون عالحريري"، ليضيف: "اذا كان بدا دعوة من رئيس الجمهورية فلتتم الدعوة".

 

اضافت " ان هواجس التيار زادت بعد معلومات وصلتهم، ونقلوها امس الى الراعي مفادها ان الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة  قال للحريري ما مفاده : "اذا بتخلّي ميشال عون يشارك بالتأليف بتكون عم تضرب ارث بيّك رفيق الحريري»!

المصدر: الديار
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