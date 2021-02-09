لبنان

النسخة "الأفريقية" من فيروس كورونا تصيب المتعافين.. وطبيب يحذر

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:32
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نبّه الباحث في علم الفيروسات في كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور حسن زراقط ، في اتصال مع "الأخبار"، من النسخة المتحورة الجديدة من  فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، "والتي من شأنها أن تُصيب الأشخاص المتعافين من الوباء"، لافتاً إلى أن الدراسات الأخيرة التي استندت إلى تحليل البلازما الخاصة بعدد من المتعافين بيّنت أن نحو 50% منهم قابلون للإصابة مرة ثانية، "وهو أمر لم نلمسه في حالة السلالة البريطانية". ولئن كانت فعالية اللقاح ستخفت أمام "الفيروس الجنوب أفريقي"، وفق ما قال زراقط، "لكنها من الممكن أن تخفف من حدة المرض"، مُشيراً إلى أنه "كلما انتشر الفيروس أكثر زادت إمكانية حصول متغيرات وانتشار السلالات المتحورة".

 

من هنا، ضرورة تكثيف مساعي ضبط انتشار الوباء في لبنان تجنباً لتأزيم الواقع الوبائي الذي حصد، أمس، أرواح 61 مُقيماً ليرتفع عدد الضحايا إلى 3677، وحرصاً على عدم تفاقم الكارثة الصحية تالياً. وبما أنّ لبنان لا يملك الإمكانيات اللازمة لرصد الفيروسات المتحورة بالطريقة الآنية المطلوبة لتحديد الدراسات التوصيفية ووضع الإجراءات والخيارات اللازمة، سيبقى الحل مرتبطاً بالدرجة الأولى بالإجراءات الوقائية "التي لا غنى عنها، وإن بوشرت عمليات التلقيح في وقت قريب"، على حدّ تعبير زراقط.

 

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المصدر: الأخبار
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