من هم الموارنة؟ وماذا يريدون؟

كتب المحامي انطوان صفير في "الجمهورية": في عيد مار مارون رائد مدرسة الرسالة والحياة، نستذكِر المحطات اللامعة بعد النشأة وبعد الانطلاق مع البطريرك الأول القديس يوحنا مارون في جبال لبنان حيث انتشرت العقيدة وتناغمت مع الجبال العَصيّة على الغزوات من كل صوب. فكانوا، وعن صدق، أهل الأغلَيَين: الإيمان والحرية. ..

أين لبنان... أراده الموارنة المجازفون حتى الشهادة من أجل حصن الحريات لكل طالب حرية وحياة؟

ماذا يريدون؟

قادة سياسة يستشرفون المستقبل من أجل لبنان، لا من أجل سلالات وأزلام.

يريدون حكماء لا متحمكين، بالعدل حاكمين لا متسلطين، استراتيجيين لا جزيئيين، خداماً لأرزة لبنان لا متاجرين. ثوابتهم: سيادة لا تحتمل التأويل، واستقلالاً لا يتحمل الخضوع للخارج.

أما كنيستنا فمدعوّة الى المصارحة مع أبنائها، وهي ليست سلطة بالمعنى التقني بل بالفلسفة الروحية الشاملة، وقد شَوّه الصورة بعض مَن يختبؤن وراء التوقيع والتعيين وبعض «لفيفهم»، الذين لَو طُبّق التدقيق الجنائي عليهم لتساوى بعض أهل الزمن ببعض أهل الروح.

هل لبنان لهم أم هم للبنان؟ سأل البطريرك الكبير نصرالله صفير. وها هم يريدون أن يكونوا كما كل لبناني مخلص للبنان... دولة بكل المعاني.

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