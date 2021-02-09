"إثنين الرماد" في زمن كورونا.. هذه هي الإجراءات المطلوبة؟

صدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البيان الآتي: "بعد استطلاع الرأي بشأن إثنين الرماد، أنقل إليكم اقتراح الأكثرية الذي نتبناه، مع اعتبار التدابير الإحترازية من قبل وزارتي الصحة والداخلية، يقيم الكاهن في كنائس الرعايا والأديار القداس مع رتبة تبريك الرماد مع من حضر من المؤمنين، ويستعمل عيدان القطن لمسح جبين المؤمنين وهو واضع الكمامة كما المؤمنون، ويستعمل هذه العيدان لكل شخص بمفرده وتوضع المستعملة في وعاء لتُحرق".