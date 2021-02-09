لبنان

تحرك لافت للسفير السعودي في بيروت

Lebanon 24
09-02-2021 | 07:07
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كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية"، انّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي عاد اليها قبل ايام قليلة، قد بدأ سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية مع نظرائه العرب والخليجيين، في اطار حملة ديبلوماسية واسعة لم يكشف عن اهدافها خارج اطارها الاستشاري والاستطلاعي، وهي ستشمل في الساعات المقبلة كلاً من السفيرتين الفرنسية والاميركية في بيروت.
المصدر: الجمهورية
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