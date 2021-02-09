لبنان

عودة سعودية وزيارة قطرية: فرنسا تتهم باسيل بالتعطيل

Lebanon 24
09-02-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-792174-637484528067208154.jpg
Doc-P-792174-637484528067208154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب منير الربيع في "المدن" فقال: الحركة الديبلوماسية والسياسية تشير إلى أن شيئاً ما يتحرّك في المياه اللبنانية الراكدة. لا يمكن تكبير الرهان، ولا الإفراط في التفاؤل. لكن هناك مساراً فتح ربما، في ظل إصرار باريس على إنجاح المبادرة الفرنسية وتمرير تشكيل حكومة.
وتنطوي عودة السفير السعودي على مؤشر سياسي، بعد طول غياب. يقال إنه كان في إجازة. لكن عودة وليد البخاري إلى بيروت وبدئه عقد سلسلة لقاءات، لا يمكن فصله عن ما يجري في الخارج: مواكبة التحركات الجارية على الساحة اللبنانية، وخصوصاً بعد موقف أميركي في شأن اليمن. والإصرار الفرنسي على الحصول على تفويض أميركي في الملف اللبناني.
وأضاف: الرئيس سعد الحريري بصدد إجراء زيارة إلى باريس، يفترض أن يحسم موعدها هذا الأسبوع. وتؤكد معلومات الفرنسيين: "لا بديل عن سعد الحريري في رئاسة الحكومة. ومحاولات استبداله خائبة ولا فائدة منها. وبالتالي لا بد من التفاهم معه".
ويحمِّل الفرنسيون - حسب معلومات مؤكدة  لـ"المدن"- جبران باسيل مسؤولية التعطيل. وهذا موقف فرنسي يطلق للمرة الأولى بهذا الشكل. أي باعتباره يخوض غمار معركة مستقبله السياسي ورئاسة الجمهورية معاً، من خلال عملية تشكيل الحكومة. وهذا ما لا يمكن القبول به.
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: المدن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-02-09
09:12 | 2021-02-09
09:00 | 2021-02-09
09:00 | 2021-02-09
08:53 | 2021-02-09
08:24 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website