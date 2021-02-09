عودة سعودية وزيارة قطرية: فرنسا تتهم باسيل بالتعطيل



وتنطوي عودة السفير السعودي على مؤشر سياسي، بعد طول غياب. يقال إنه كان في إجازة. لكن عودة وليد البخاري إلى بيروت وبدئه عقد سلسلة لقاءات، لا يمكن فصله عن ما يجري في الخارج: مواكبة التحركات الجارية على الساحة اللبنانية، وخصوصاً بعد موقف أميركي في شأن اليمن. والإصرار الفرنسي على الحصول على تفويض أميركي في الملف اللبناني. كتب منير الربيع في "المدن" فقال: الحركة الديبلوماسية والسياسية تشير إلى أن شيئاً ما يتحرّك في المياه اللبنانية الراكدة. لا يمكن تكبير الرهان، ولا الإفراط في التفاؤل. لكن هناك مساراً فتح ربما، في ظل إصرار باريس على إنجاح المبادرة الفرنسية وتمرير تشكيل حكومة.وتنطوي عودة السفير السعودي على مؤشر سياسي، بعد طول غياب. يقال إنه كان في إجازة. لكن عودة وليد البخاري إلى بيروت وبدئه عقد سلسلة لقاءات، لا يمكن فصله عن ما يجري في الخارج: مواكبة التحركات الجارية على الساحة اللبنانية، وخصوصاً بعد موقف أميركي في شأن اليمن. والإصرار الفرنسي على الحصول على تفويض أميركي في الملف اللبناني.

وأضاف: الرئيس سعد الحريري بصدد إجراء زيارة إلى باريس، يفترض أن يحسم موعدها هذا الأسبوع. وتؤكد معلومات الفرنسيين: "لا بديل عن سعد الحريري في رئاسة الحكومة. ومحاولات استبداله خائبة ولا فائدة منها. وبالتالي لا بد من التفاهم معه".

ويحمِّل الفرنسيون - حسب معلومات مؤكدة لـ"المدن"- جبران باسيل مسؤولية التعطيل. وهذا موقف فرنسي يطلق للمرة الأولى بهذا الشكل. أي باعتباره يخوض غمار معركة مستقبله السياسي ورئاسة الجمهورية معاً، من خلال عملية تشكيل الحكومة. وهذا ما لا يمكن القبول به.