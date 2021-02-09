لبنان

بلشت بعرسال ورح تجر وراها كتير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2021 | 09:30
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يقول مرجع أمني بارز "ان التحقيقات التي تجري مع  خلية داعش التي اعلن الجيش عن  توقيفها في عرسال كشفت الكثير من المعطيات عما تخطط له التنظيمات الارهابية في الفترة المقبلة.

 

لكن المرجع قال "ما جرى في عرسال من توقيفات سينسحب على الكثير من المناطق . في ضوء اعمال الرصد والمعطيات الدقيقة التي بحوزة الاجهزة الأمنية"، مطمئنا ان القوى الأمنية تعمل بشكل كثيف على ضبط الوضع الأمني في البلد لعدم الانجرار نحو التفلت، مضيفا ان الجيش يعمل ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة لاستئصال التنظيمات والخلايا الإرهابية التي بدأت تظهر مع عودة التوتر المذهبي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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