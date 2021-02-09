وفاة نقيب المحامين السابق في طرابلس عبدالله الياس الشاومي بعد صراع مع المرض

توفي نقيب المحامين السابق في طرابلس، وعضو المجلس الدستوري عبدالله الياس الشاومي، بعد صراع مع المرض.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلاثاء 9 شباط الساعة الثانية بعد الظهر في كنسية القديس نيقولاوس- حقل العزيمة.