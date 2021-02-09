لبنان

وفاة نقيب المحامين السابق في طرابلس عبدالله الياس الشاومي بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
09-02-2021 | 09:38
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توفي نقيب المحامين السابق في طرابلس، وعضو المجلس الدستوري عبدالله الياس الشاومي، بعد صراع مع المرض.
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلاثاء 9 شباط الساعة الثانية بعد الظهر في كنسية القديس نيقولاوس- حقل العزيمة. 
 
 
 

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