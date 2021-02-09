سرقة واطلاق نار في الميناء

تعرض احد الاشخاص لاصابة بقدمه اثناء محاولة سرقة دراجة نارية من قبل ملثمين إثنين في منطقة الميناء طرابلس، وفق ما أفاد مرالس "لبنان 24" في الشمال.



في التفاصيل، أثناء قيام شخصين ملثمين على متن دراجة نارية بمحاولة سرقة دراجة نارية من امام احد المباني في منطقة الميناء، تدخل ناطور المبنى حيث قام السارقان بإطلاق النار ما ادى لاصابته بطلق ناري في قدمه وفرّا بعدها الى جهه مجهوله.