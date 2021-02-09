دوريات في عكار للكشف على محال المواد الغذائية

قامت دوريات مؤازرة مع مراقبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال بالكشف على بعض المحال المعدة لبيع المواد الغذائية الواقعة في منطقة الجومة- عكار ولم يتم ضبط مخالفات، وقد قاموا بتوجيه انذارات شفهية لبعض أصحاب هذه المحال لعدم حيازتهم فواتير ببعض المواد الموجودة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.